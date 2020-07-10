Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июля

В Калужской области в пятницу, 10 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6509 до 6559. Болезнь нашли ещё у 50 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Подтверждена одна новая смерть. Скончался 64-летний житель Обнинска. В списке умерших теперь 50 калужан.

Вылечились ещё 135 пациентов. Всего с болезнью справились 4495 человек (это 68,5% от заболевших).

Лечение продолжают 2014 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 499 (-41 к предыдущему дню),

Обнинск – 339 (-21),

Боровский район – 239 (0),

Малоярославецкий район – 159 (-3),

Жуковский район – 144 (-6),

Козельский район – 104 (+3),

Людиновский район – 91 (-3),

Дзержинский район – 62 (-3),

Кировский район – 44 (+1),

Жиздринский район – 38 (+1),

Сухиничский район – 38 (-5),

Ферзиковский район – 38 (-4),

Юхновский район – 32 (+1),

Бабынинский район – 27 (-5),

Думиничский район – 23 (-2),

Ульяновский район – 20 (0),

Мещовский район – 20 (0),

Перемышльский район – 19 (0),

Спас-Деменский район – 14 (+1),

Тарусский район – 11 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Медынский район – 10 (0),

Мосальский район – 9 (0),

Куйбышевский район – 9 (0),

Хвастовичский район – 8 (0),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 10 июля повысился до 0,96. Кликните на картинку, чтобы увеличить её.

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