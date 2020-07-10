Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июля

В Калужской области в пятницу, 10 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6509 до 6559. Болезнь нашли ещё у 50 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Подтверждена одна новая смерть. Скончался 64-летний житель Обнинска. В списке умерших теперь 50 калужан.
Вылечились ещё 135 пациентов. Всего с болезнью справились 4495 человек (это 68,5% от заболевших).
Лечение продолжают 2014 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 10 июля повысился до 0,96. Кликните на картинку, чтобы увеличить её.
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