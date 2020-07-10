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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июля

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 10.07.2020 12:36 0 2180
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июля

В Калужской области в пятницу, 10 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6509 до 6559. Болезнь нашли ещё у 50 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Подтверждена одна новая смерть. Скончался 64-летний житель Обнинска. В списке умерших теперь 50 калужан.

Вылечились ещё 135 пациентов. Всего с болезнью справились 4495 человек (это 68,5% от заболевших).

Лечение продолжают 2014 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 499 (-41 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 339 (-21),
  • Боровский район – 239 (0),
  • Малоярославецкий район – 159 (-3),
  • Жуковский район – 144 (-6),
  • Козельский район – 104 (+3),
  • Людиновский район – 91 (-3),
  • Дзержинский район – 62 (-3),
  • Кировский район – 44 (+1),
  • Жиздринский район – 38 (+1),
  • Сухиничский район – 38 (-5),
  • Ферзиковский район – 38 (-4),
  • Юхновский район – 32 (+1),
  • Бабынинский район – 27 (-5),
  • Думиничский район – 23 (-2),
  • Ульяновский район – 20 (0),
  • Мещовский район – 20 (0),
  • Перемышльский район – 19 (0),
  • Спас-Деменский район – 14 (+1),
  • Тарусский район – 11 (0),
  • Барятинский район – 10 (0),
  • Медынский район – 10 (0),
  • Мосальский район – 9 (0),
  • Куйбышевский район – 9 (0),
  • Хвастовичский район – 8 (0),
  • Износковский район – 7 (0). 

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 10 июля повысился до 0,96. Кликните на картинку, чтобы увеличить её.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 10.07.2020 12:36 0 2180
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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