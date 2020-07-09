Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июля

В Калужской области в четверг, 9 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6458 до 6509. Болезнь нашли ещё у 51 человека, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 79-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 49 калужан.
Вылечились ещё 107 пациентов. Всего с болезнью справились 4360 человек (это 67% от заболевших).
Лечение продолжают 2100 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 9 июля 2020 года составил 0,92. Нажмите на картинку для увеличения.
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