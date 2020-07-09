Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июля

В Калужской области в четверг, 9 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6458 до 6509. Болезнь нашли ещё у 51 человека, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 79-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 49 калужан.

Вылечились ещё 107 пациентов. Всего с болезнью справились 4360 человек (это 67% от заболевших).

Лечение продолжают 2100 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 540 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 360 (0),

Боровский район – 239 (-30),

Малоярославецкий район – 162 (+2),

Жуковский район – 150 (-1),

Козельский район – 101 (+1),

Людиновский район – 94 (0),

Дзержинский район – 65 (-2),

Кировский район – 43 (-16),

Сухиничский район – 43 (0),

Ферзиковский район – 42 (0),

Жиздринский район – 37 (+1),

Бабынинский район – 32 (-2),

Юхновский район – 31 (0),

Думиничский район – 25 (-1),

Ульяновский район – 20 (-1),

Мещовский район – 20 (0),

Перемышльский район – 19 (+1),

Спас-Деменский район – 13 (0),

Тарусский район – 11 (-1),

Барятинский район – 10 (-1),

Медынский район – 10 (-1),

Мосальский район – 9 (-3),

Куйбышевский район – 9 (-1),

Хвастовичский район – 8 (0),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 9 июля 2020 года составил 0,92. Нажмите на картинку для увеличения.

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