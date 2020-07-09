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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июля

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 09.07.2020 11:59 0 1505
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июля

В Калужской области в четверг, 9 июля, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6458 до 6509. Болезнь нашли ещё у 51 человека, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 79-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 49 калужан.

Вылечились ещё 107 пациентов. Всего с болезнью справились 4360 человек (это 67% от заболевших).

Лечение продолжают 2100 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 540 (-2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 360 (0),
  • Боровский район – 239 (-30),
  • Малоярославецкий район – 162 (+2),
  • Жуковский район – 150 (-1),
  • Козельский район – 101 (+1),
  • Людиновский район – 94 (0),
  • Дзержинский район – 65 (-2),
  • Кировский район – 43 (-16),
  • Сухиничский район – 43 (0),
  • Ферзиковский район – 42 (0),
  • Жиздринский район – 37 (+1),
  • Бабынинский район – 32 (-2),
  • Юхновский район – 31 (0),
  • Думиничский район – 25 (-1),
  • Ульяновский район – 20 (-1),
  • Мещовский район – 20 (0),
  • Перемышльский район – 19 (+1),
  • Спас-Деменский район – 13 (0),
  • Тарусский район – 11 (-1),
  • Барятинский район – 10 (-1),
  • Медынский район – 10 (-1),
  • Мосальский район – 9 (-3),
  • Куйбышевский район – 9 (-1),
  • Хвастовичский район – 8 (0),
  • Износковский район – 7 (0). 

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 9 июля 2020 года составил 0,92. Нажмите на картинку для увеличения.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 09.07.2020 11:59 0 1505
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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