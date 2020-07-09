В Калужской области защитника женщины избили сковородкой

В Калужской области в результате конфликта между мужем и женой травмы получил их сосед. Инцидент произошёл в Юхновском районе.

- Потерпевший услышал, что у соседей произошла семейная ссора, - рассказали в четверг, 9 июля, в УМВД по Калужской области. - Не раздумывая, мужчина решил вмешаться в конфликт и заступиться за женщину. Как итог – услышал в свой адрес со стороны ранее судимого местного жителя угрозу убийством и получил три удара сковородой по голове.

Разбирательство по этому случаю сейчас продолжается.

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