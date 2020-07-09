В Калужской области мужчина откусил другу ухо

Застолье закончилось трагически в Барятинском районе. В четверг, 9 июля, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- В ходе совместного распития спиртных напитков между приятелями возникло недопонимание, - отмечают в полиции. - В качестве аргумента один из них откусил часть уха своему знакомому.

Пострадавшего отвезли в больницу. А на обладателя крепких зубов завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – 8 лет колонии.

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