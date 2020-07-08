В Калужской области начали охранять место обитания медицинских пиявок

Как мы уже рассказывали, 6 июля в Калужской области признали памятником природы озеро Черное, расположенное вблизи деревни Сосновцы Медынского района.

- Озеро Черное имеет ледниковое происхождение, - рассказали 8 июля в пресс-службе Минприроды региона. - Оно находится в лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов. Основной древесной породой сложного неоднородного лесного массива, окружающего озеро, является ольха черная с примесью березы повислой и осины возрастом от 50 до 100 лет.

Уровень биологического разнообразия нового памятника природы и его окрестностей оценивается как высокий. Из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, на территории природного комплекса отмечены пиявка медицинская, лягушка съедобная, камышевка дроздовидная, вейник пурпурный и лютик длиннолистный.

Современное состояние озера Черное оценивается как удовлетворительное.

- Водный объект является малонарушенным природным комплексом, имеет большую научную ценность и может использоваться как модельный объект для изучения экосистем заболачиваемых водоемов, - подчеркивают в Минприроды.

Тем временем

Стихия разбушевалась в Калуге: деревья упали на дома и дороги. Подробности.

В Калужской области наркоман устроил резню на рынке. Погиб торговец. Подробности.

В Калужской области 28-летний мужчина утонул в Угре. Подробности.