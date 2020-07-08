В Калужской области 28-летний мужчина утонул в Угре

Фото с места происшествия.

Во вторник, 7 июля, в Юхновском районе в реке Угре погиб 28-летний мужчина из Балабаново. Подробности рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Мужчина находился со своей семьей и друзьями на отдыхе, - отмечают в СК. - Они выпивали спиртные напитки, после чего мужчина решил нырнуть в Угру с естественного возвышения на берегу. Далее мужчина разбежался и прыгнул в воду, где была небольшая глубина. По версии следствия, смерть наступила от удара о дно водоема.

Проверка сейчас продолжается.

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