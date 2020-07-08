Резня на рынке в Калужской области: найдено тело нападавшего мужчины

Фото с места нападения.

Как мы уже рассказывали, 6 июля на рынке в городе Кремёнки Жуковского района 25-летний мужчина напал на пожилых торговцев – 61-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Позже нашли тело самого подозреваемого, сообщили KP40 в среду, 8 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 25-летний житель города Кременки на территории рынка без видимой причины напал на двух продавцов - 71-летнюю женщину и 61-летнего мужчину - и нанес им неоднократные удары ножом по телу, причинив тяжкий вред их здоровью, - говорят в СК. - После нападения потерпевшие были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Однако спасти мужчину не удалось, от полученных ранений от скончался.

Следователи подтверждают ранее озвученную прокуратурой информацию – преступник, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

- Вечером того же дня в подъезде одного из домов в Кременках обнаружено его тело, - отмечают в СК. - При нем обнаружены и изъяты различные вещи, в том числе пакет с порошкообразным веществом и шприц с иголкой.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

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