В Калужской области наркоман устроил резню на рынке: погиб 61-летний мужчина

В городе Кременки Жуковского района на местном рынке 25-летний мужчина напал на пожилых торговцев. Инцидент произошёл в понедельник, 6 июля, сообщили в среду в прокуратуре Калужской области.

- Находясь на территории рынка в состоянии наркотического опьянения, злоумышленник нанёс несколько ударов по телу ножом пожилым мужчине и женщине, которые осуществляли торговлю товарами, - отмечают в прокуратуре.

Пожилых людей отвезли в больницу с тяжёлыми травмами. Им оказали помощь, но спасти 61-летнего мужчину не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Виновнику грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненный срок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечают в прокуратуре.

UPD. Стали известны подробности резни на рынке в Калужской области. Напавший на торговцев с ножом мужчина сам умер в тот же день.

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