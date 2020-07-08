В Калуге мужчина лопатой разбил чужую машину

В Калуге возбудили уголовное дело на 35-летнего мужчину. Его подозревают в повреждении чужой машины.

- Как пояснили хозяева частного дома, ночью они услышали стук во входную дверь, - рассказали в среду, 8 июля. в УМВД по Калужской области. - Выглянув на улицу, жильцы увидели незнакомого мужчину, который бегал по территории приусадебного участка с лопатой. Кроме того, у припаркованного во дворе автомобиля был поврежден кузов и разбиты стекла. Хозяин дома вместе с соседом задержали незнакомца и передали его стражам порядка.

Ущерб от ударов лопаты по автомобилю составил около 115 тысяч рублей.

Что стало причиной такого поведения калужанина, сейчас выясняется.

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