Массовая драка произошла в центре Калуги, прогремели выстрелы

Конфликт между двумя компаниями произошёл в районе перекрёстка улиц Ленина и Баррикад в Калуге. Подробности этой истории в среду, 8 июля, рассказали KP40 в УМВД по Калужской области.

Один из мужчин при этом стрелял из травматического пистолета.

- Между двумя ранее незнакомыми компаниями, в одной из которых находился 33-летний подозреваемый, произошел конфликт, перешедший в обоюдную драку, - пояснили в полиции. - В ходе выяснения отношений фигурант достал имевшийся при себе травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, задев при этом двух мужчин. В результате применения оружия одному из пострадавших было причинено ранение передней брюшной стенки, второму – ноги.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание по ней – до пяти лет колонии.

Расследование сейчас продолжается.

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