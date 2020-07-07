В Калуге нашли тело второго утонувшего парня

Как мы уже рассказывали, вечером 6 июля из Оки на территории Калуги достали тело утонувшего человека. Во вторник, 7 июля, калужское региональное управление Следственного комитета подробнее рассказало об этом происшествии. Утонули два человека.

Тело второго погибшего нашли днём 7 июля, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

- По предварительным данным, 6 июля вечером четверо молодых людей отправились на берег Оки, чтобы отметить проводы одного из них на военную службу, - говорят в калужском СК. - Сначала юноши жарили сосиски и пили пиво, а затем пошли купаться. В результате двое молодых людей утонули. Друзья пытались их спасти, но им это не удалось. Назначено судебно-медицинское исследование, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели молодых людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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