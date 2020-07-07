В Оке нашли труп

Вечером в понедельник, 6 июля, со дна Оки на территории Калуги водолазы подняли тело человека. Это произошло около 22:40, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Место, где был найден труп, не было оборудовано для купания.
- Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - отмечают в региональном ГУ МЧС.
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