В Оке нашли труп

Вечером в понедельник, 6 июля, со дна Оки на территории Калуги водолазы подняли тело человека. Это произошло около 22:40, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Место, где был найден труп, не было оборудовано для купания.

- Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - отмечают в региональном ГУ МЧС.

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