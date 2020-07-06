В Калуге труп мужчины нашли в ванной

В понедельник, 6 июля, в квартире одного из домов на улице Привокзальной в Калуге нашли труп 53-летнего мужчины. Калужское региональное управление Следственного комитета рассказало, что известно на данный момент.

- В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружение тела мужчины в ванной комнате, - отмечают в СК. - По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Проверка Следственного комитета продолжается.

- Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчёркивают в СК.

Тем временем

В Калуге опять предложили установить памятник Сталину. Подробности.

В Калужской области водитель «Нивы» погиб в лобовой аварии. Подробности.