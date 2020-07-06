В Калуге опять предложили установить памятник Сталину

В Калуге в очередной раз предложили установить памятник Иосифу Сталину. В понедельник, 6 июля, такое предложение в соцсетях поступило врио городского головы Дмитрию ДЕНИСОВУ. Позже он прокомментировал идею на городской планерке.

- Еще один необычный вопрос – об установке памятника И. В. Сталину рядом с монументом К. Марксу, - отметил глава калужской администрации. - Но эта инициатива не относится к ведению исполнительной власти, ее предстоит рассматривать калужским законодателям.

Отметим, что вопрос установки памятника Сталину в Калуге поднимается едва ли не каждый год. Осенью 2019 года его предлагали поставить в сквере Ленина. Эти же идеи звучали, когда памятник Ленину переносили от здания областной администрации. Четыре года назад в опросе на нашем сайте большинство выступало за установку памятника Сталину в Калуге.

Ранее памятник Сталину и Ленину был установлен в сквере рядом с Гостиными рядами.