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Памятник Сталину хотят поставить в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2019 15:44 10 1113
Памятник Сталину хотят поставить в центре Калуги

В понедельник, 25 ноября, Калужский городской комитет КПРФ опубликовал обращение к губернатору области Анатолию Артамонову, в котором просит разрешить установку в Калуге памятника Иосифу Сталину.

По словам автора проекта, появление скульптуры в сквере Ленина должно быть приурочено к 140-летию со дня рождения генералиссимуса. Деньги на все работы коммунисты уже собрали.

- При Сталине строились новые заводы, выпущенные заводами комбайны работали на полях, – росла, крепла и богатела страна, - считают в этой партии. - Научный подход, планирование, оптимальная организация и многоукладность хозяйства – вот в чём смысл сталинского социализма. И именно благодаря такому подходу коммунистический Китай за 40 лет реформ в 80 раз повысил свой ВВП, стал сверхдержавой и мастерской мира.

При этом коммунисты, ссылаясь на социологические опросы, уверяют, что в «обществе растёт понимание того, что России нужен Сталин, нужна Советская власть, нужна дружба народов и уважение к человеку труда».

- Установление памятника И.В. Сталину в сквере имени В.И. Ленина г. Калуги было бы лучшим подтверждением великих заслуг его и всего народа нашей страны в Великой Победе, 75-летие которой мы будем отмечать в следующем году, - говорится в обращении к губернатору.

В Калуге предложили установить памятник Сталину. А что вы думаете по этому поводу?

 Голосование заканчивается 09/12/2019
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2019 15:44 10 1113
Тэги: общество
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