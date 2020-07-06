В Калужской области водитель «Нивы» погиб в лобовой аварии

Утром в понедельник, 6 июля, смертельная авария произошла в селе Высокиничи Жуковского района Калужской области.
По предварительной информации, около 9 часов утра 34-летний водитель «Тойоты Исис» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву».
На месте аварии скончался 64-летний водитель «Нивы».
Как рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области, предполагаемый виновник сбежал с места происшествия, но вскоре его задержали.
Фото с места смертельного ДТП опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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