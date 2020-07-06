В Калужской области нашли мошенников, которые воровали деньги с банковских карт

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над молодыми людьми – 21 и 20 лет – из Малоярославецкого района. Их обвиняют в краже денег с банковских карт жителей Санкт-Петербурга, Самары и Москвы.

- В январе 2020 года они осуществили телефонные звонки гражданам, разместившим объявления в интернете о продаже товаров, - рассказали 6 июля в прокуратуре Калужской области. – Молодые люди ввели потерпевших в заблуждение относительно намерений приобрести товар и обманным путем получили данные о банковских картах, а также пароли доступа к электронному личному кабинету.

Доверчивые жертвы потеряли около 600 тысяч рублей.

А обвиняемым грозит до шести лет колонии.

Тем временем

В Калужской области раскрыли убийство ветерана. В Калуге скоро начнётся суд. Подробности.