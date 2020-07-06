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В Калужской области раскрыли убийство ветерана

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 06.07.2020 14:06 1 1079
В Калужской области раскрыли убийство ветерана

В Калужской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя Малоярославца. Его обвиняют в убийстве 92-летнего Ветерана Великой Отечественной войны, а также в кражах и мошенничестве.

Как мы уже рассказывали, тело 92-летнего инвалида нашли в его квартире 20 августа 2019 года.

- По версии следствия, обвиняемый пришел в квартиру ранее знакомого ветерана и попросил у него деньги в долг, - рассказали в понедельник, 6 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина получил от ветерана 400 рублей, однако посчитал эту сумму недостаточной. Обвиняемый напал на пожилого мужчину и нанес более 40 ударов по голове и различным частям тела руками и деревянной тростью. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Из квартиры пожилого человека преступник похитил 50 тысяч рублей, говорят следователи. Задержали его через несколько дней.

По версии следствия, обвиняемый также обманул двух женщин, которым пообещал установить пластиковые окна, взял аванс и исчез.

Кроме того, мужчину обвиняют в краже сотового телефона из помещения магазина по ремонту телефонов, а также газового водонагреватели и секционных батареи из квартиры местного жителя общей стоимостью 60 тысяч рублей.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненный срок.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 06.07.2020 14:06 1 1079
Тэги: криминал следственный комитет
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