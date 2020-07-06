Калужанка заплатила деньги за несуществующую машину

Жительница Калуги лишилась 40 тысяч рублей при покупке машины. В понедельник, 6 июля, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- На одном из популярных сайтов она обнаружила объявление о продаже интересующего её автомобиля по привлекательной цене, - отмечают в полиции. - Женщина созвонилась с продавцом, который уверил собеседницу, что машина пользуется повышенным спросом. Чтобы транспортное средство не приобрели иные лица, калужанке необходимо внести предоплату.

Женщина перевела 40 тысяч и договорилась встретиться с продавцом. Но, приехав на место, она не нашла ни мужчины, ни машины. Телефон мошенника был выключен.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Это 35-летний житель Тульской области.

Сейчас мужчина задержан. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям в Туле.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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