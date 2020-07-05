В Калужской области нашли мёртвым пропавшего мужчину

В Калужской области найден погибшим 68-летний мужчина, который 30 июня ушёл из дома в посёлке Новосельский Сухиничского района.

Вечером в воскресенье, 5 июля, трагические новости сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Что именно произошло с пенсионером, пока не уточняется.

В то же время добровольцы сообщили, что найден живым 59-летний мужчина, который уехал в лес на мотоцикле в Мосальском районе.

Ранее мы сообщали, что в Калуге нашли живой 21-летнюю девушку.

В Боровском районе искали в лесу 78-летнего грибника. Там всё закончилось хорошо.

Нашли живой и 65-летнюю женщину в Жуковском районе.

В то же время продолжаются поиски 37-летнего и 46-летнего мужчин из Калуги.

Тем временем

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