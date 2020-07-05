В Калуге нашли пропавшую 21-летнюю девушку

Вечером в субботу, 4 июля, в Калуге нашли живой 21-летнюю девушку, о поисках которой ранее сообщал волонтёрский отряд «Лиза Алерт». Информацию поисковики опубликовали в своей группе в «ВКонтакте».
Как мы уже рассказывали, девушка исчезла 30 июня. Где она провела последние дни, пока не сообщается.
В то же время в Калужской области продолжаются поиски ещё нескольких человек.
3 июля в деревне Рамено Мосальского района пропал 59-летний мужчина. Он уехал в лес на мотоцикле.
В Жуковском районе 29 июня пропала 65-летняя женщина.
В Сухиничском районе с 30 июня ищут 68-летнего мужчину.
А 4 июля в Боровсском районе ушёл из дома в лес и не вернулся 78-летний пенсионер.
Тем временем
В Калужской области объявили о новом снятии ограничений с 6 июля. Подробности.
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