В Калуге нашли пропавшую 21-летнюю девушку

Вечером в субботу, 4 июля, в Калуге нашли живой 21-летнюю девушку, о поисках которой ранее сообщал волонтёрский отряд «Лиза Алерт». Информацию поисковики опубликовали в своей группе в «ВКонтакте».

Как мы уже рассказывали, девушка исчезла 30 июня. Где она провела последние дни, пока не сообщается.

В то же время в Калужской области продолжаются поиски ещё нескольких человек.

3 июля в деревне Рамено Мосальского района пропал 59-летний мужчина. Он уехал в лес на мотоцикле.

В Жуковском районе 29 июня пропала 65-летняя женщина.

В Сухиничском районе с 30 июня ищут 68-летнего мужчину.

А 4 июля в Боровсском районе ушёл из дома в лес и не вернулся 78-летний пенсионер.

Тем временем

В Калужской области объявили о новом снятии ограничений с 6 июля. Подробности.