В Калужской области мужчина с мотоциклом пропал в лесу

В деревне Рамено Мосальского района Калужской области пропал 59-летний Андрей МИНАЕВ.

Около 6 утра в пятницу, 3 июля, он уехал в лес на мотоцикле и не вернулся.

Волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» объявили срочный выезд на место происшествия. С организаторами поиска можно связаться по телефонам +79611212469 или +79109185360.

Приметы пропавшего:

Рост - 187 см,

Худощавый,

Карие глаза,

Лысый,

Был одет в зеленую камуфляжную куртку, черные спортивные брюки, бежевую шапку, резиновые сапоги,

Передвигается на мотоцикле «Урал» с коляской синего цвета.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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