В Калужской области мужчина с мотоциклом пропал в лесу

В деревне Рамено Мосальского района Калужской области пропал 59-летний Андрей МИНАЕВ.
Около 6 утра в пятницу, 3 июля, он уехал в лес на мотоцикле и не вернулся.
Волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» объявили срочный выезд на место происшествия. С организаторами поиска можно связаться по телефонам +79611212469 или +79109185360.
Приметы пропавшего:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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