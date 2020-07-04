Ураган в Малоярославце: город завалило деревьями

Как мы уже рассказывали, вечером 3 июля на Калужскую область обрушилась гроза. Наибольший урон непогода принесла северной части региона. В четырёх районах отключили электричество.
В Малоярославце ураганный ветер повалил множество деревьев. Фото в социальных сетях опубликовала администрация города.
Упавшие деревья повредили автомобили.
- Все коммунальные службы города после урагана работают в усиленном режиме, - комментируют ситуацию в администрации Малоярославца. - Основная задача, поставленная главой администрации Русланом Саидовым, это очистить проезжие части от упавших деревьев.
Последствия грозы в Малоярославце 3 июля 2020 года.
Ближайшие дни в Калужской области будут жаркими, но с дождями.
Тем временем
В Калужской области с 1 июля увеличились тарифы ЖКХ. Подробности.
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