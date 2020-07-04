Ураган в Малоярославце: город завалило деревьями

Как мы уже рассказывали, вечером 3 июля на Калужскую область обрушилась гроза. Наибольший урон непогода принесла северной части региона. В четырёх районах отключили электричество.

В Малоярославце ураганный ветер повалил множество деревьев. Фото в социальных сетях опубликовала администрация города.

Упавшие деревья повредили автомобили.

- Все коммунальные службы города после урагана работают в усиленном режиме, - комментируют ситуацию в администрации Малоярославца. - Основная задача, поставленная главой администрации Русланом Саидовым, это очистить проезжие части от упавших деревьев.

Последствия грозы в Малоярославце 3 июля 2020 года.

Ближайшие дни в Калужской области будут жаркими, но с дождями.

Тем временем

В Калужской области с 1 июля увеличились тарифы ЖКХ. Подробности.

В Калуге до 7 июля не будут ходить троллейбусы №2 и №5. Подробности.

В Калуге перекроют улицу Болдина. Подробности.