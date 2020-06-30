В Калужской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года в Калужской области на 3-5% вырастут тарифы ЖКХ.
Новые значения опубликованы на сайте регионального министерства конкурентной политики.
Рассказываем, сколько теперь придётся платить калужанам за воду, газ, электричество, отопление и вывоз мусора.
Вода
Тариф «Калугаоблводоканала» на питьевую воду вырастет с 28,25 до 29,38 рубля за кубометр (4%).
Водоотведение подорожает с 19,38 до 20,15 рубля за кубометр (4%).
Тариф «Калугатеплосети» на горячую воду вырастет с 2104,62 до 2180,39 рубля за Гкал (3,6%).
Газ
Кубометр газа теперь будет стоить 8,56 рубля вместо 8,3 рубля (3%), если в квартире есть только газовая плита либо только колонка.
Если есть и водонагреватель, и плита, то тариф составит 7,91 рубля за кубометр вместо 7,68 (3%).
Электричество
Тариф в Калуге вырастет с 4,82 до 5,06 рубля за кВт.ч (5%).
Отопление
Дома в Калуге отапливают несколько компаний. Но больше всего многоэтажек у «Калугатеплосети». Там тариф вырастет с 2104,62 до 2180,39 рубля за Гкал (3,6%).
Мусор
С 1 июля стоимость вывоза мусора в Калужской области не поменяется.
Тем временем
В Калуге предупредили о проблемах с газом на шести улицах. Подробности.
Уважаемые читатели, а сколько вы платите за квартиру в месяц? Расскажите в комментариях!
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