В Калужской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года в Калужской области на 3-5% вырастут тарифы ЖКХ.

Новые значения опубликованы на сайте регионального министерства конкурентной политики.

Рассказываем, сколько теперь придётся платить калужанам за воду, газ, электричество, отопление и вывоз мусора.

Вода

Тариф «Калугаоблводоканала» на питьевую воду вырастет с 28,25 до 29,38 рубля за кубометр (4%).

Водоотведение подорожает с 19,38 до 20,15 рубля за кубометр (4%).

Тариф «Калугатеплосети» на горячую воду вырастет с 2104,62 до 2180,39 рубля за Гкал (3,6%).

Газ

Кубометр газа теперь будет стоить 8,56 рубля вместо 8,3 рубля (3%), если в квартире есть только газовая плита либо только колонка.

Если есть и водонагреватель, и плита, то тариф составит 7,91 рубля за кубометр вместо 7,68 (3%).

Электричество

Тариф в Калуге вырастет с 4,82 до 5,06 рубля за кВт.ч (5%).

Отопление

Дома в Калуге отапливают несколько компаний. Но больше всего многоэтажек у «Калугатеплосети». Там тариф вырастет с 2104,62 до 2180,39 рубля за Гкал (3,6%).

Мусор

С 1 июля стоимость вывоза мусора в Калужской области не поменяется.

Тем временем

В Калуге предупредили о проблемах с газом на шести улицах. Подробности.

Уважаемые читатели, а сколько вы платите за квартиру в месяц? Расскажите в комментариях!