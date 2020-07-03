В Калуге перекроют улицу Болдина

В субботу, 4 июля, в Калуге частично закроют проезд по улице Болдина на участке от улицы Никитина до улицы Спортивной. Об этом сообщили KP40 в городской управе.
Проезд будет затруднён с 10:00 до 18:00 в связи с укладкой нового асфальта.
- Приносим свои извинения жителям и гостям города за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства Калуги.
Ранее мы рассказывали, что на неделю закрыт новый участок улицы Московской.
Тем временем
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