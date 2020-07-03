В Калуге перекроют улицу Болдина

В субботу, 4 июля, в Калуге частично закроют проезд по улице Болдина на участке от улицы Никитина до улицы Спортивной. Об этом сообщили KP40 в городской управе.

Проезд будет затруднён с 10:00 до 18:00 в связи с укладкой нового асфальта.

- Приносим свои извинения жителям и гостям города за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства Калуги.

Ранее мы рассказывали, что на неделю закрыт новый участок улицы Московской.

Тем временем

Опубликованы уникальные фото Калуги 50-60 годов. Подробности.