$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Праздники

Юбилейное ностальжи: что зацепило гостя Калуги в 50-60 годы прошлого века

Сергей ПЕТРОВ , Фото Игоря УШАКОВА, предоставлены Игорем КЛОЧЕВЫМ.
Опубликовано: 03.07.2020 15:35 4 663
Юбилейное ностальжи: что зацепило гостя Калуги в 50-60 годы прошлого века

На прошлой неделе мы запустили новую акцию к 650-летию  Калуги под названием «Юбилейное ностальжи». В рамках нее мы пообещали публиковать фото любимого города из нашего фотоархива и прислали вас, дорогие читатели, присылать свои.

И обратная связь не заставила себя ждать. Наш постоянный читатель Игорь КЛОЧЕВ прислал нам фотографии своего знакомого Игоря Ушакова. Он не калужанин, а в 50-60 годы прошлого века гостил в нашем городе. Тем ценнее те кадры, которые он сделал в Калуге.

И на этих страницах мы предлагаем вам взглянуть на Калугу 1958, 1965 и 1968 годов глазами не калужанина. Смотрим, что зацепило Игоря Ушакова настолько, что он не пожалел пленки и запечатлел эти мгновения на свой фотоаппарат.

Спасибо Игорю Клочеву за этот уникальный кусочек истории любимого города и ждем ваших фотографий!

Присылайте их нам в редакцию и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения любимого города!

Ждем ваших писем на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru Обязательно укажите, в каком году и где именно была сделана фотография.

 

Так выглядел театр в далеком августе 1965-го.Сейчас в это трудно поверить, но ракета на этой фотографии октября 1958 года сделана из фанеры.А в 1965 году она уже блестит металлом.

В этой улице легко узнается главная артерия города – улица Кирова. Август 1965 годаЕще строится пятиэтажка на площади Победы, нет памятника афганцам, да и до самой афганской войны ещё целых 15 лет…

Улица Баумана. Лето 1965 года. А вы помните бочки с квасом, подобные той, что стоят за мужчиной на переднем плане? В жару они стояли по всей Калуге. В восьмидесятые квас стоил 3 копейки за граненый стакан, а вот сколько в шестидесятые, затрудняемся сказать. Может, вы помните? Поделитесь этим в комментариях!

Август 1965-го. Вид на понтон и морскую школу из парка культуры и отдыха.

Склон улицы Воробьевской. 1965 год

Палаты Коробова, октябрь 1958-го. Ни пятиэтажек, ни сквера. Только частные домишки.

Дом с колоннами на ул. Комарова – излюбленное место съемки молодоженов в 1958 году выглядел так.Когда-то, а именно в октябре 1958-го, Старый торг был засажен деревьями. Правда, тогда площадь называлась иначе. Именем вождя.

Октябрь 1966 года. Калуга одноэтажная и пушки.

Сергей ПЕТРОВ , Фото Игоря УШАКОВА, предоставлены Игорем КЛОЧЕВЫМ.
Опубликовано: 03.07.2020 15:35 4 663
Тэги: праздник 650-летие калуги юбилей юбилейное ностальжи
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины обратиться в наркологическую клинику
Мультисервисное предприятие в России
Что важно учесть при покупке защиты для картера

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru