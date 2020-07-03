Юбилейное ностальжи: что зацепило гостя Калуги в 50-60 годы прошлого века

На прошлой неделе мы запустили новую акцию к 650-летию Калуги под названием «Юбилейное ностальжи». В рамках нее мы пообещали публиковать фото любимого города из нашего фотоархива и прислали вас, дорогие читатели, присылать свои.

И обратная связь не заставила себя ждать. Наш постоянный читатель Игорь КЛОЧЕВ прислал нам фотографии своего знакомого Игоря Ушакова. Он не калужанин, а в 50-60 годы прошлого века гостил в нашем городе. Тем ценнее те кадры, которые он сделал в Калуге.

И на этих страницах мы предлагаем вам взглянуть на Калугу 1958, 1965 и 1968 годов глазами не калужанина. Смотрим, что зацепило Игоря Ушакова настолько, что он не пожалел пленки и запечатлел эти мгновения на свой фотоаппарат.

Спасибо Игорю Клочеву за этот уникальный кусочек истории любимого города и ждем ваших фотографий!

Присылайте их нам в редакцию и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения любимого города!

Ждем ваших писем на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru Обязательно укажите, в каком году и где именно была сделана фотография.

Так выглядел театр в далеком августе 1965-го. Сейчас в это трудно поверить, но ракета на этой фотографии октября 1958 года сделана из фанеры. А в 1965 году она уже блестит металлом.

В этой улице легко узнается главная артерия города – улица Кирова. Август 1965 года Еще строится пятиэтажка на площади Победы, нет памятника афганцам, да и до самой афганской войны ещё целых 15 лет…

Улица Баумана. Лето 1965 года. А вы помните бочки с квасом, подобные той, что стоят за мужчиной на переднем плане? В жару они стояли по всей Калуге. В восьмидесятые квас стоил 3 копейки за граненый стакан, а вот сколько в шестидесятые, затрудняемся сказать. Может, вы помните? Поделитесь этим в комментариях!

Август 1965-го. Вид на понтон и морскую школу из парка культуры и отдыха.

Склон улицы Воробьевской. 1965 год

Палаты Коробова, октябрь 1958-го. Ни пятиэтажек, ни сквера. Только частные домишки.

Дом с колоннами на ул. Комарова – излюбленное место съемки молодоженов в 1958 году выглядел так. Когда-то, а именно в октябре 1958-го, Старый торг был засажен деревьями. Правда, тогда площадь называлась иначе. Именем вождя.

Октябрь 1966 года. Калуга одноэтажная и пушки.