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Юбилейное ностальжи: а ты помнишь такую Калугу?

Редакция
Опубликовано: 26.06.2020 14:15 5 685
Юбилейное ностальжи: а ты помнишь такую Калугу?

В следующем году любимый город отметит 650-летие со дня своего образования. Дата солидная и самое время для того, чтобы посмотреть, а какой Калуга была когда-то? Сказано – сделано. Сдули пыль с нашего архивного сервера и полезли разглядывать фотографии, сделанные нашими корреспндентами много лет назад.

Ну, как много - относительно. С 2004 года. Более ранние архивы сохранены на DVD-болванках, и сейчас наши специалисты разбираются и вытаскивают информацию с этих древних носителей .

Но и Калуга образца 2004-2005 годов, фотографии которой мы представим ниже, поверьте, значительно отличается от Калуги нынешней.

Впрочем, смотрите сами – помните ли вы такую Калугу?

Кстати, на заглавной фотографии, сделанной 8 апреля 2005 года, самое начало реконструкции площади Победы.

А это 9 Мая 2004 года. Праздничный парад. Тогда еще ветераны шли в общей колонне, не на машинах, а своими ногами. Возлагали цветы у Вечного огня и танцевали на площади Победы под военные вальсы. А калужане подходили к ним, благодарили и дарили цветы.

А такой в 2005 году была площадка у "шарика", где сейчас стоит фонтан "Торнадо". Здесь традиционно проходило открытие байкерского сезона.

2005 год. Помните то время, когда нумерация автобусных маршрутов была с дробями и буковками? 4к, 18а, 5а и т.п.

2004 год. Ни намека на плитку, зато цветочные вазоны с газоном  в них на месте.

В 2005 году в районе сквера Мира козы прогуливались в поисках пропитания. Нечасто, правда, но пару раз случалось. Они убегали с подворья, на месте которого сегодня выросло здание арбитражного суда.

ФК "Локомотив", стадион "Центральный" и фанагорские вина в розлив. Ничего этого уже нет...

Кто-нибудь помнит, что когда-то "Ростелеком" обзывался именно так? А как до этого? Если не помните, мы вам расскажем, когда вытащим с болванок более ранние архивы.

Это место представлять не надо. Всё-таки грязноватенько тут было в 2004-м. Да и сейчас не чище, но не потому, что не убирают, а потому что стройка))

А в те годы стройка была на входе в парк Циолковского.

Кто в 2004-2005 году не перебегал дорогу даже по "зебре", поднимите руку. Нет таких? Верю. Есть? Не верю!)) Ведь несмотря на то, что дороги в те времена были куда как ямистее и канавистее, перед переходами почти никто не тормозил. Как-будто бы поголовная зеброслепота была у калужских водителей тех времен.

Листая архив, не могли пройти мимо этого человека, стараниями и трудами которого многие из нас стали лучше и светлее. Ныне покойный главный режиссер облдрамы Александр Плетнев и чуть-чуть Михаила Кузнецова. 2005 год, перед репетицией одной из премьер. 

2005 год. Старый автовокзал, от которого буквально веяло Страной Советов. Причем, и в хорошем смысле, и в плохом. В последнем - особенно близ туалетов.  Не пройдет и года, как его тут не станет.

Потому что в 2005-м вовсю шла стройка нового автовокзала на его нынешнем месте.

2005 год. Перекресток Кирова- Ленина до реконструкции. Пытливый глаз заметит, что на аллейке работают укладчики плитки. Воистину плиточные годы выпали на то время.

Свеженький сквер у филармонии. И пока еще целехонький стадион "Центральный" на заднем фоне.

Набережная водохранилища, сквер Волкова и дамба. Старые, убитые, но все равно популярные.

2005 год. Авария на дамбе, о которой еще не один день говорила вся Калуга. 

2004 год. Бабульки  - вечны. Они были, есть и будут всегда. И никакая сила не в состоянии избавить от них улицы любимого города.

2005 год. Перекресток улиц Билибина и Телевизионной. Агитационная наружка, очень точно отражающая главные чаяния калужан в те годы, давно забытое такси и дома, ныне изменившиеся почти до неузнаваемости.

Сейчас в это сложно поверить, но в 2004-2005 годах зимой выпадал снег. Давайте на всякий случай запомним, как он выглядит. Чтобы знать, как описывать его своим внукам. И не забываем напоминать им, что желтый снег есть нельзя))

2004 год. Обычная картина во дворах того времени даже в центре города. 

А на окраинах и подавно. Эти два фото - с 906-й базы.

А помните День города без карнавала? Когда центром праздника была Театральная площадь?

А  горнолыжку в Квани, с которой не покататься?

Ленин, тумба, роспечать. Их уже нет...

... а фонтанов ещё нет.

Было время, были банки, было пиво на разлив.

2005 год. Калуга контрастов. Домик по улице Ленина рядом с горуправой. Вид сзади.

2004 год. Обшарпанный Старый торг.

Ларьки, таксофоны и блатные номера на иномарках - день вчерашний. Торговые центры, смартфоны и блатные номера на мусоровозах - день сегодняшний.

А помните время, когда центр Калуги был одной большой парковкой? Бесплатной.

А когда на Кирова - Марата работал пешеходный переход? А обещания властей сделать подземный, когда "зебру" убрали и наглухо зашили перекресток отбойниками?

31 января 2005 года в Калуге произошел если не пожар века, то десятилетия уж точно. Загорелось общежитие тогда еще КГПУ. Огонь тушили с раннего утра до самого вечера, так как он быстро распространялся внутри пустых стен. Сейчас на этом месте новенькое здание общежития теперь уже КГУ.

Поле свободы, 65. Любовь ушла вместе с забором.

2005 год. Последние дни "Космоса".

2005 год. Чемпионат Калуги по футболу, игры которого проходили в том числе и в сквере Волкова. Команда "Калужского перекрестка", кстати, принимала в нем участие. На этом кадре какая-то сволочь забивает нам гол. А может, это мы, сволочи, кому-то забиваем. Точных данных на этот счет мы пока не нашли.

В 2005 году начался снос дома на перекрестке улиц Маршала Жукова и Фридриха Энгельса. Сейчас здесь стоит офисный центр.

Помните старый мост через Оку? А горочку, в которую приходилось вскарабкиваться пешеходам?

В 2004 году многие улицы Калуги после сильных дождей превращались в реки. Эту традицию нам удалось бережно сохранить до наших дней.

Главным культурным событием 2005 года для Калуги стали съемки фильма "День денег". И дело даже не в том, что фильм почти целиком был снят в Калуге, а город заполонили кинозведы первой величины: Мадянов, Стычкин, Башаров, Полицеймако, Смолкин, Назаров. Дело в том, что все актеры были доступны, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Любой мог подойти и взять автограф или поговорить с ними между съемками дублей. А в массовку на набережной водохранилища записалось чуть ли не полгорода.

А завершим наш обзор Калуги 2004-2005 годов вот этим атмосферным фото с улицы Кирова.

Уважаемые читатели!
А у вас сохранились эксклюзивные фотографии Калуги былых времен? Присылайте фото нам в редакцию и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения любимого города!

Ждем ваших писем на perekrestok@kp.kaluga.ru

Обязательно укажите в каком году и где именно была сделана фотография.

Редакция
Опубликовано: 26.06.2020 14:15 5 685
Тэги: 650 лет Калуге праздник юбилей
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