В Калуге на неделю перекрыли 500-метровый участок улицы Московской

В пятницу, 3 июля, в Калуге закрыли проезд по 500-метровому участку улицы Московской – от дублёра улицы Баррикад до улицы Карла Либкнехта. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Завершиться ремонт должен 10 июля.

- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск автомашин лиц, проживающих в жилых домах, и спецтехника экстренных служб, - отмечают в администрации города. - Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Объехать перекрытый участок можно будет по улице Ленина. Там же поедет общественный транспорт.

Отметим, что в нынешнем году в Калуге планируется отремонтировать улицы Московскую от пересечения с Ленина до улицы Азаровской. Общая стоимость – почти 500 миллионов рублей.

Из-за периодических перекрытий возникают пробки. Основная нагрузка легла на улицу Ленина.

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