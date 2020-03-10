Центр Калуги встал в пробках из-за перекрытия улицы Московской

В понедельник, 9 марта, в Калуге закрыли проезд по улице Московской от Кирова до Суворова. Водоканал будет до 6 апреля менять сети водоснабжения перед предстоящим масштабным ремонтом дороги летом нынешнего года.
По состоянию на 8:30 утра вторника работы на закрытой дороге пока не начались.
Проезд по Московской закрыли ещё 9 марта.
Однако работы, по состоянию на 8:30 10 марта, там пока не начались.
Ограждение на перекрёстке с улицей Суворова.
А вот калужане уже вынуждены стоять в пробках. В утренний час пик стояли улицы Суворова и Ленина от Билибина до Кирова. Также заторы наблюдаются на улицах Либкнехта и Горького.
Общественный транспорт, который обычно останавливается у дома быта, ходит через улицу Ленина.
С Московской поток машин переместился на Ленина.
Общественный транспорт объезжает перекрытый участок по Ленина и Суворова/Чижевского.
Пробка на Суворова.
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