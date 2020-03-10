Центр Калуги встал в пробках из-за перекрытия улицы Московской

В понедельник, 9 марта, в Калуге закрыли проезд по улице Московской от Кирова до Суворова. Водоканал будет до 6 апреля менять сети водоснабжения перед предстоящим масштабным ремонтом дороги летом нынешнего года.

По состоянию на 8:30 утра вторника работы на закрытой дороге пока не начались.

Проезд по Московской закрыли ещё 9 марта.

Однако работы, по состоянию на 8:30 10 марта, там пока не начались.

Ограждение на перекрёстке с улицей Суворова.

А вот калужане уже вынуждены стоять в пробках. В утренний час пик стояли улицы Суворова и Ленина от Билибина до Кирова. Также заторы наблюдаются на улицах Либкнехта и Горького.

Общественный транспорт, который обычно останавливается у дома быта, ходит через улицу Ленина.

С Московской поток машин переместился на Ленина.

Общественный транспорт объезжает перекрытый участок по Ленина и Суворова/Чижевского.

Пробка на Суворова.

Уважаемые читатели, а как вы сегодня утром добирались на работу? Расскажите в комментариях!