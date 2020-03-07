Проезд по улице Московской открыли в Калуге

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калуге был перекрыт участок улицы Московской между Достоевского и Ленина. Работы водоканала там обещали завершить 8 марта, однако уже вечером 6 марта машины могли проехать.

Место раскопок засыпано песком и щебнем. Перед этим местом автомобилисты до минимума снижают скорость.

На данный момент вся улица Московская открыта. Но с 9 марта перекопают участок между Суворова и Кирова. Проехать там нельзя будет до 6 апреля.

Напомним, водоканал меняет коммуникации перед предстоящим летом масштабным ремонтом улицы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».