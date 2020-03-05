Новый участок улицы Московской перекрыли в Калуге

В среду, 4 марта, в Калуге закрыли движение на участке улицы Московской между Достоевского и Ленина.

Работники водоканала продолжают менять коммуникации перед предстоящим летом масштабным ремонтом улицы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Теперь с Достоевского можно повернуть только налево в сторону улицы Кирова.

С Ленина на Московскую теперь не повернуть.

Работы должны завершиться 8 марта.

Из-за этого напряжённая ситуация наблюдается на улице Ленина при движении в сторону Кирова. Также стоит участок Московской между Кирова и Дзержинского.

Работы на перекрытом участке завершатся 8 марта.

А с 9 марта по 6 апреля закроют участок улицы Московской между Кирова и Суворова.

Старые трубы в Калуге обещают отправить в музей.

Часть ограждения временно демонтировали.

С Достоевского теперь можно поехать только налево.

Перекрёсток Московской и Дзержинского.

Заторы наблюдаются на участке Московской от Кирова до Дзержинского.

Много машин скапливается и на улице Ленина.