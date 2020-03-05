Новый участок улицы Московской перекрыли в Калуге

В среду, 4 марта, в Калуге закрыли движение на участке улицы Московской между Достоевского и Ленина.
Работники водоканала продолжают менять коммуникации перед предстоящим летом масштабным ремонтом улицы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Теперь с Достоевского можно повернуть только налево в сторону улицы Кирова.
С Ленина на Московскую теперь не повернуть.
Работы должны завершиться 8 марта.
Из-за этого напряжённая ситуация наблюдается на улице Ленина при движении в сторону Кирова. Также стоит участок Московской между Кирова и Дзержинского.
Работы на перекрытом участке завершатся 8 марта.
А с 9 марта по 6 апреля закроют участок улицы Московской между Кирова и Суворова.
Старые трубы в Калуге обещают отправить в музей.
Часть ограждения временно демонтировали.
С Достоевского теперь можно поехать только налево.
Перекрёсток Московской и Дзержинского.
Заторы наблюдаются на участке Московской от Кирова до Дзержинского.
Много машин скапливается и на улице Ленина.
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