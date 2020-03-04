Калужские прогнившие трубы станут экспонатами музея

На планёрке в горуправе Калуги на днях обсудили реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Представитель водоканала рассказал о перекладке труб на улице Московской.

- Этапность производства не зависит от количества людей и времени. [На улице] Московской - от Кирова до Суворова - массовых разрытий не будет, будут частичные разрытия для установки водопроводных колодцев, врезки существующих абонентов, - сообщил представитель водоканала.

На этой неделе на улицу Советскую водоканал завёз оборудование. С 10 марта там начнутся земляные работы. Горожан попросили отнестись к этому с пониманием. Придётся частично перекрывать одну из сторон улицы.

- Придется копать частично проколом, частично открытым способом, - сказали в ведомстве.

- Что в этом году, что в прошлом году речь шла об уже достаточно обветшавших сетях водоснабжения, - напомнил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он предложил создать экспозицию прогнивших труб.

- Выложить их в одном месте, пригласить средства массовой информации. Чтобы они ощутили это всё буквально на своих руках, что за сети лежат у нас под землей, в каком они состоянии находятся, - отметил Денисов.

- В планах у нас есть создать музей тех труб, которые мы извлекаем. Мы работаем над созданием музея... Процесс износа труб, которые мы меняем, составляет 80%... Мы видим состояние трубы, это наследие, чаще всего, ещё Советского Союза.