График перекрытия улицы Московской поменяли

В Калуге поменяли даты перекрытия участков улицы Московской. Это связано с опережением графика проведения работ, рассказали kp40 в пятницу, 21 февраля, в управлении городского хозяйства.

Участок от ул. Ленина до ул. Достоевского будет закрыт с 4 по 8 марта,

участок от ул. Кирова до ул. Суворова будет закрыт с 9 марта по 6 апреля.

Сейчас, напомним, разрыт участок Московской от Дзержинского до Кирова. Там должны завершить работы в ближайшую неделю.

Участок от Достоевского до Ленина перекроют с 4 по 8 марта.

Участок Московской от Кирова до Суворова закроют с 9 марта по 6 апреля.