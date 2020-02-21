График перекрытия улицы Московской поменяли

В Калуге поменяли даты перекрытия участков улицы Московской. Это связано с опережением графика проведения работ, рассказали kp40 в пятницу, 21 февраля, в управлении городского хозяйства.
Сейчас, напомним, разрыт участок Московской от Дзержинского до Кирова. Там должны завершить работы в ближайшую неделю.
Участок от Достоевского до Ленина перекроют с 4 по 8 марта.
Участок Московской от Кирова до Суворова закроют с 9 марта по 6 апреля.
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