Новый ремонт улицы Московской обойдется в 477 миллионов рублей

На днях в Калуге подвели итоги аукциона по выбору подрядчика, который в следующем году будет ремонтировать шестикилометровый отрезок улицы Московской - от Азаровской до Ленина.
Работы оцениваются в 477 миллионов рублей. Участвовать в аукционе пожелала лишь одна компания. Это та же фирма, что в нынешнем году ремонтирует улицу Московскую - от Азаровской до Светлой, строит дорогу от улицы Туликова к Южному обходу и дорогу в Шопино, а до этого ремонтировала Грабцевское шоссе - от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта.
Согласно условиям аукциона, работы на Московской будут выполняться в два этапа. Первый должен завершиться до 1 июля 2020 года, второй - до 1 ноября.
При этом в 2020 году подрядчику заплатят только 30% от всей суммы. Остальные деньги дорожники увидят не раньше 2021 года.
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