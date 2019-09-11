Улицу Московскую тоже раскопают: на дорогу выделили 271 миллион

В среду, 11 сентября, в нашу редакцию позвонил читатель, которого обеспокоил тот факт, что на улице Московской в районе путепровода демонтируют практически новые бордюры. За разъяснениями, кто ведёт работы на одной из самых оживленных дорог Калуги, мы обратились в городскую управу.

Как пояснил первый заместитель городского головы Алексей Волков, работы на Московской ведутся в рамках все того же проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой улице в конце августа был проведен отдельный аукцион. В итоге желание ремонтировать дорогу изъявила только одна компания – московская «Руслан-1». Это та же организация, которая в прошлом году занималась Шопинской дорогой, а в этом доделывает развязку на Грабцевском шоссе и должна вскоре начать работать над второй частью Шопинки.

Работы на Московской в этом году будут вестись на участке в 4,5 километра – от улицы Азаровской до улицы Светлой. Цена контракта – 271 миллион рублей. Отремонтировать улицу должны до 31 декабря, однако в контракте указано, что подрядчик может выполнить работы досрочно.

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