В Калужской области сообщили о многомиллионных хищениях из бюджета

Прокуратура Калужской области в четверг, 2 июля, сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Эта история началась ещё в 2016 году, когда администрация города Балабаново Боровского района заключила с одной из ресурсоснабжающих организаций концессионное соглашение о создании и реконструкции объектов горячего теплоснабжения.

В рамках указанного соглашения компания провела реконструкцию котельной на улице Лесной в Балабаново.

- Общая стоимость реконструкции, по данным общества, превысила 70 миллионов рублей, - отмечают в прокуратуре. - В соответствии с условиями концессионного соглашения органом местного самоуправления была осуществлена оплата указанных работ в размере более 44 миллионов рублей. Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что общая стоимость произведенных работ была существенно завышена, в результате чего бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 14 миллионов рублей.

Расследование сейчас продолжается.

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