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Калужанка задолжала торговому центру 317 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 02.07.2020 15:31 0 210
Калужанка задолжала торговому центру 317 тысяч рублей

Предпринимательница из Калуги задолжала торговому центру, в котором арендовала помещение, 317 тысяч рублей. Об этом случае в четверг, 2 июля, рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Должница не выплатила необходимые денежные средства в срок, в связи с чем судебные приставы отделения приступили к применению мер принудительного исполнения, - отмечают в ведомстве. - Сотрудники направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, в результате чего было установлено, что в собственности предпринимателя находится автомобиль и квартира, на которые был наложен запрет на проведение любых регистрационных действий. Также судебные приставы наложили арест сразу на шесть банковских счетов неплательщицы, откуда удалось списать больше половины долга.

Остальные деньги арендодатель получил, когда на один из счетов женщины поступила большая сумма денег. Кроме того, калужанка заплатила исполнительный сбор в 22 тысячи рублей.

Как отмечают приставы, эта женщина с 2015 года регулярно попадает в список должников. В отношении нее находилось около 50 исполнительных производств – это были долги по штрафам за нарушение ПДД, задолженности по налогам, госпошлинам, долги физическим и юридическим лицам.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 02.07.2020 15:31 0 210
Тэги: общество
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