Пятеро калужан попались на мошенничестве при получении социальных выплат

В Калуге возбуждены уголовные дела по факту мошенничеств при получении выплат, сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе регионального УМВД.

Фигурантами являются пять местных жителей, которые в разное время обратились в Центр занятости населения в качестве безработных. Им были установлены социальные выплаты. Однако, по версии правоохранителей, в дальнейшем они трудоустроились, но в Центр занятости об этом не сообщили, продолжив получать деньги.

В каждом конкретном случае сумма причиненного ущерба варьируется от 8 до 101 тысячи рублей.

Обстоятельства по всем случаям мошенничества сейчас устанавливаются.