Калугу ждут жаркие выходные

В субботу, 4 июля, воздух в Калуге прогреется до +25..+27. При этом возможен небольшой дождь, предупреждают синоптики. Влажность будет высокой. Сильные порывы ветра не ожидаются.

В ночь на воскресенье прогнозируется около +20.

Днём 5 июля опять возможен небольшой дождь. При этом температура воздуха составит +26..+28 градусов.

В начале следующей недели в Калужской области станет теплее. Синоптики обещают до +30 градусов.

Тем временем

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