Первую в июле смерть от коронавируса подтвердили в Калужской области

В пятницу, 3 июля, в Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. Это 45-я жертва эпидемии COVID-19 в нашем регионе, рассказали KP40 в федеральном оперативном штабе. Скончался 56-летний житель Жиздринского района.

Вылечились ещё 111 калужан. Всего с болезнью справился 3801 наш земляк.

За весь период в Калужской области подтверждено 6222 случая заболевания (+52 за сутки).

По всей России за сутки выявили 6 718 заболевших. За весь период - 667 883 случая. Из них вылечились 437 893, скончались 9 859 человек.

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