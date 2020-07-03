Калужский Роспотребнадзор опубликовал постановление об открытии поликлиник для всех пациентов

Как мы уже рассказывали, в четверг, 2 июля, власти Калужской области объявили о возобновлении планового приема пациентов в больницах и поликлиниках.

Теперь опубликован официальный документ – постановление главного санитарного врача региона Светланы Рожковой. Текст размещен на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Согласно этому постановлению, с 2 июля сняты ограничения на медицинскую реабилитацию в санаториях, плановую госпитализацию в стационарах (кроме тех, которые перепрофилированы для лечения ковидных больных), посещения поликлиник, диспансеризацию, вакцинацию взрослых.

Полный текст постановления главного санитарного врача Калужской области №17 от 02.07.2020:

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