В Калужской области больницы и поликлиники возобновили работу в обычном режиме

С четверга, 2 июля, все амбулаторно-поликлинические медицинские организации Калужской области начали принимать пациентов в плановом порядке. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.
- Возобновляется плановая госпитализация пациентов в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, - пояснил он.
По словам главы региона, снимаются ограничения на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, плановую диспансеризацию и вакцинацию взрослого населения.
Ранее ограничения были введены из-за эпидемии коронавируса.
Позже также опубливан полный текст постановления правительства Калужской области №510 от 02.07.2020:
Тем временем
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