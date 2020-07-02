Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 2 июля

В Калужской области 2 июля количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6117 до 6170. Болезнь нашли еще у 53 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
Список выздоровевших пополнили 5 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3690
Лечение продолжают 2436 калужанин. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Официальные данные от регионального оперштаба.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 2 июля повысился до 1,06. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужно 0,5.
Тем временем
В Калужской области 70,17% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию. Подробности.
В Калужской области больницы и поликлиники возобновили работу в обычном режиме. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!