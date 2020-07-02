Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 2 июля

В Калужской области 2 июля количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6117 до 6170. Болезнь нашли еще у 53 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 5 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3690

Лечение продолжают 2436 калужанин. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 627 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 472 (+15),

Боровский район – 279 (+2),

Малоярославецкий район – 164 (+2),

Жуковский район – 159 (+3),

Дзержинский район – 95 (+3),

Людиновский район – 94 (0),

Кировский район – 91 (+1),

Козельский район – 85 (+1),

Бабынинский район – 50 (+1),

Ферзиковский район – 45 (0),

Сухиничский район – 43 (+2),

Жиздринский район – 33 (0),

Думиничский район – 27 (0),

Юхновский район – 27 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Мосальский район – 17 (0),

Хвастовичский район – 17 (0),

Ульяновский район – 16 (0),

Перемышльский район – 15 (+1),

Тарусский район – 15 (0),

Барятинский район – 11 (0),

Медынский район – 11 (0),

Спас-Деменский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 9 (+1),

Износковский район – 7 (0).

Официальные данные от регионального оперштаба.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 2 июля повысился до 1,06. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужно 0,5.

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