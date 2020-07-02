В Калужской области обновили статистику по коронавирусу на 2 июля

За последние сутки в Калужской области пять человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 3690, рассказали KP40 в четверг, 2 июля, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв 44 калужанина.

Пока известно о 6117 заболевших. Новые данные региональный оперштаб опубликует после 11:00.

По всей России за последние сутки выявили коронавирус у 6 760 человек. За весь период - 661 165 случаев. Из них вылечились 428 978 человек, скончались - 9 683.

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