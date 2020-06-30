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Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 30.06.2020 09:54 0 2876
Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений

Вечером в понедельник, 29 июня, на заседании оперативного штаба в Калуге обсудили переход нашего региона на третий этап снятия ограничений.

Министерству здравоохранения Калужской области и управлению Роспотребнадзора поручили разработать дорожную карту по переходу к данному этапу, отмечают в пресс-службе правительства.

В Калужской области с начала пандемии новой коронавирусной инфекции проведено более 74 000 лабораторных исследований.

По требованиям Роспотребнадзора, к третьему этапу снятия ограничений можно приступить в том случае, если коэффициент распространения коронавируса ниже 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области на данный момент составляет 0,95.

На данный момент к третьему этапу в России приступили лишь Москва, Чечня и Сахалин.

Калужская область начала снимать ограничения с 3 июня.

Ко второму этапу снятия ограничений Калужская область приступила 27 июня. Теперь работают все магазины площадью до 800 кв.м., фитнес-центры, летние веранды кафе и ресторанов, спортивные кружки и секции.

На третьем этапе снятия ограничений смогут открыться детские лагеря.

В то же время до 31 июля в Калужской области действует режим повышенной готовности. В общественных местах и транспорте необходимо носить маски.

На утро 30 июня в Калужской области подтверждено 6018 случаев коронавируса. Из них продолжает лечиться 2467 человек.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июня.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 30.06.2020 09:54 0 2876
Тэги: коронавирус общество статистика
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