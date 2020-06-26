С 27 июня Калужская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Об этом в пятницу заявил глава региона Владислав Шапша.

Смогут открыться магазины площадью до 800 кв.м и фитнес-центры, отметил врио губернатора.

- Эпидемиологическая обстановка позволяет нам перейти ко второму этапу снятия ограничений, - отметил Шапша. – И с завтрашнего дня, с 27 июня, могут возобновить работу магазины теперь уже до 800 кв.м. площади торгового зала и фитнес-центры, а также другие спортивные организации. При этом режим повышенной готовности сохраняется до конца июля. И я призываю вас сохранять нормы санитарной безопасности, сохранять масочный режим и берегите себя.

UPD. Опубликовали полный текст постановления правительства. Масочный режим продлён до 31 июля.

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