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В Калужской области продлили масочный режим до 31 июля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2020 15:07 1 387
В Калужской области продлили масочный режим до 31 июля

Как мы уже рассказывали, Калужская область с 27 июня переходит ко второму этапу снятия ограничений. Смогут открыться магазины площадью до 800 кв.м и фитнес-центры. В то же время в нашем регионе до 31 июля продлили режим повышенной готовности.

До конца июля сохраняется обязанность носить маски в магазинах, транспорте, парикмахерских и салонах красоты.

Также до 14 июля продляется режим самоизоляции для калужан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Зато смогут работать, при соблюдении санитарных норм, учреждения дополнительного образования.

Полный текст постановления правительства Калужской области №503 от 26.06.2020 г. Оно вносит изменения в постановление №200, размещённое здесь.

 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2020 15:07 1 387
Тэги: общество коронавирус
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