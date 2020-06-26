В Калужской области продлили масочный режим до 31 июля

Как мы уже рассказывали, Калужская область с 27 июня переходит ко второму этапу снятия ограничений. Смогут открыться магазины площадью до 800 кв.м и фитнес-центры. В то же время в нашем регионе до 31 июля продлили режим повышенной готовности.
До конца июля сохраняется обязанность носить маски в магазинах, транспорте, парикмахерских и салонах красоты.
Также до 14 июля продляется режим самоизоляции для калужан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Зато смогут работать, при соблюдении санитарных норм, учреждения дополнительного образования.
Полный текст постановления правительства Калужской области №503 от 26.06.2020 г. Оно вносит изменения в постановление №200, размещённое здесь.
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