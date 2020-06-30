Коронавирус в Калужской области, последние данные на 30 июня: выздоровело более 3500 человек

На данный момент в Калужской области выявили коронавирус у 6018 человек. За последние сутки опасную болезнь подтвердили у 45 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. При этом 3507 калужан уже выздоровели.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Лечение продолжают 2467 калужан. Большего всего - в Калуге (668), Обнинске (462), Боровском (276), Жуковском (159), Малоярославецком (157), Дзержинском (108) и Кировском (106) районах.

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