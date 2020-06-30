Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июня

В Калужской области 30 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6018 до 6066. Болезнь нашли еще у 48 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 83 жителя области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3590.

Лечение продолжают 2432 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 644 (-24 к предыдущему дню),

Обнинск – 464 (+2),

Боровский район – 281 (+5),

Малоярославецкий район – 162 (+5),

Жуковский район – 158 (-1),

Кировский район – 101 (-5),

Дзержинский район – 98 (-10),

Людиновский район – 87 (+2),

Козельский район – 78,

Бабынинский район – 49 (-2),

Ферзиковский район – 44 (+2),

Сухиничский район – 41 (+1),

Жиздринский район – 32,

Думиничский район – 25,

Юхновский район – 24 (+2),

Хвастовичский район – 18 (-4),

Мосальский район – 17,

Мещовский район – 16 (+1),

Перемышльский район – 15 (-2),

Тарусский район – 15,

Ульяновский район – 15,

Барятинский район – 11,

Медынский район – 11 (-3),

Спас-Деменский район – 10,

Куйбышевский район – 9 (-5),

Износковский район – 7 (+1).

К 30 июня коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до 1.

Тем временем

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