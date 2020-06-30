Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июня

В Калужской области 30 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 6018 до 6066. Болезнь нашли еще у 48 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
Список выздоровевших пополнили 83 жителя области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3590.
Лечение продолжают 2432 калужанина. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
К 30 июня коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до 1.
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