В Калужской области за сутки 83 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области 83 человека вылечились от коронавируса. За весь период эпидемии с опасной болезнью справились 3590 пациентов.

Новых смертей не зафиксировано. С начала эпидемии в списке жертв 44 калужанина.

Подтверждены 48 новых случаев заболевания. За весь период - 6066.

По всей России за сутки подтвердили 6 693 случая коронавируса. За весь период - 647 849. Из них вылечились 412 650, скончались - 9 320 человек.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июня.

Тем временем

Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений. Министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора поручили разработать дорожную карту. Подробности.

Калужское министерство образования опровергло информацию о всеобщем переходе на дистанционное обучение. Подробности.

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