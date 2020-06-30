В Калужской области за сутки 83 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области 83 человека вылечились от коронавируса. За весь период эпидемии с опасной болезнью справились 3590 пациентов.
Новых смертей не зафиксировано. С начала эпидемии в списке жертв 44 калужанина.
Подтверждены 48 новых случаев заболевания. За весь период - 6066.
По всей России за сутки подтвердили 6 693 случая коронавируса. За весь период - 647 849. Из них вылечились 412 650, скончались - 9 320 человек.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июня.
Тем временем
Калужская область готовится к третьему этапу снятия ограничений. Министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора поручили разработать дорожную карту. Подробности.
Калужское министерство образования опровергло информацию о всеобщем переходе на дистанционное обучение. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!